昨年11月30日のジャパンカップ4着後、今季に備えているダービー馬クロワデュノール（牡4＝斉藤崇、父キタサンブラック）はドバイシーマクラシック（3月28日、メイダン芝2410メートル）に選出されたが招待を辞退し、大阪杯（4月5日、阪神芝2000メートル）を目指す。7日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。前走後は栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきで調整を進めている。