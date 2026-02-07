関東地方は、広く雪となり、平地でも雪の積もる所があるでしょう。交通機関への影響などに注意が必要です。【午後の天気】南部を中心に、雪や雨が降るでしょう。8日朝までに降る雪の量は、平地の多いところで10センチの見込みです。東京都心でもうっすらと雪が積もる可能性があります。日中の予想最高気温は、5度前後の所が多く、路面の凍結にも十分ご注意ください。【週間予報】8日は、午後から急速に回復して晴れるでしょう。来