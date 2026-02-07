俳優の水沢林太郎（23）が7日、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAで、23歳の誕生日の5日に発売したファースト写真集「輪−ワッカ−」（ワニブックス）発売記念イベント取材会を開いた。水沢は、日本テレビ系で10月スタート予定の連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に、清和国際大学4年生・松木浩太役で出演が決定している。そのため「箱根駅伝の役をやっている。走っているんですね」とランニングに取り組んでいると明かした。「食事管理、ラ