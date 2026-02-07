2月6日（金）深夜に放送されたスポーツバラエティ『オフレコスポーツ』に、元フィギュアスケート日本代表・織田信成と、カーリング・山口剛史が出演。開催中のミラノ・コルティナ五輪にちなんで、五輪選手村での豪華すぎる遭遇エピソードを語り合った。【映像】織田信成、生で見て度肝を抜かれた五輪選手選手村で「毎日“チキンナゲット100個”食べてた」「選手村って、いろんな国のスターにお会いできる気がするんですけど？」