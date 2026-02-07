西武バスと西武鉄道は、西武鉄道の主力車両「新2000系」をモチーフにしたデザインの路線バス「きいろいバス」を2026年3月より運行します。長年「黄色い電車」として親しまれてきた2000系車両は、省エネ車両への置き換えにより徐々にその姿を減らしています。こうしたなか、西武グループの交通ネットワークをより身近に感じてもらおうと、西武バスの若手社員が本プロジェクトを企画。車体色だけでなく、座席シートにも実際の電車（