第97回アカデミー賞の作品賞に『サブスタンス』がノミネートされたことで、「ボディホラー」というジャンルにまた注目が向けられているように感じる。そんな中、2月6日に公開されるマイケル・シャンクス監督の映画『トゥギャザー』は、また一風変わったユニークな魅力に溢れるボディホラー作品であり、類稀なる恋愛映画だ。 長年連れ添ったカップルが、住み慣れた都会から田舎に引っ越し