ヒップホップクルー KAGVYA（カグヤ）が、デビューシングル「Goddess」を2月6日に配信リリース。また、同日20時にMVも公開となった。 （関連：【映像あり】KAGVYA、デビューシングル「Goddess」MV） KAGVYAは、MACHIL、UTA、AMI、MOMOの4人からなるクルー。今作は、これまで別々の道を歩んできたメンバーがKAGVYAとして集結し、新時代の女神“Goddess”として君臨するための覚悟を表明