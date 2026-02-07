カターレ富山は6日、明治安田Jリーグ百年構想リーグのキャプテンと副キャプテンが決定したと発表した。キャプテンは引き続きFW吉平翼(28)が担当。副キャプテンはDF實藤友紀(37)、MF椎名伸志(34)、MF布施谷翔(25)となる。以下、クラブ発表コメント■キャプテン▽吉平翼「今シーズンもキャプテンを務めることになりました。1年半という長いシーズン、今まで以上にチーム力が求められると思います。責任感と自覚を持って勝利に貢