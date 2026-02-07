[故障者情報]横浜F・マリノスは7日、DF鈴木冬一が左膝外側半月板損傷と診断され、6日に神奈川県内の病院で手術を受けたと報告した。鈴木は1月19日から29日にかけて行われた2026春季トレーニングキャンプ中に負傷。全治6か月の見込みとなっている。