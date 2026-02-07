ドジャースは6日（日本時間7日）、レッズからウェーバーでベン・ロートベット捕手を獲得。これに伴い、救援左腕のアンソニー・バンダ投手をメジャー出場前提の40人枠から外す措置「DFA」にした。バンダは今後7日以内にトレードされるか、ウェーバー公示で獲得希望球団があれば移籍。なければ自由契約か、マイナー選手としてチームに留まることになる。 ■ウェ