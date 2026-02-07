第51期棋王戦で藤井聡太棋王に挑戦する増田康宏八段（28）。著者は8年前、増田と師匠の森下卓九段（59）を取材して、その成果を『師弟』（光文社文庫）にまとめた。10代の頃の増田は才気あふれる四段で、「師匠の考え方は古い」と真っ向から反発を見せていた。【画像】 「一発かませるとは思うんですよ」2期連続で藤井聡太棋王に挑戦する増田康宏八段（28）と師匠の写真をすべて見るいまや増田は順位戦A級リーグ在籍とな