オープニング楽曲はSHE’S「Good Life」。本作のために書き下ろされた楽曲。SHE’Sらしい透明感のあるメロディーとドラマとリンクした歌詞で作品を彩る。SHE’Sは美しいピアノ旋律と透明感のあるサウンドが特徴の4人組ピアノロックバンド。繊細な言葉と壮大なアレンジで、日常に寄り添うエモーショナルな音楽を届ける。エンディング楽曲はIMP.「STRANGER」。力強いメッセージが込められた歌詞とシンセポップサウンドをベースに一度