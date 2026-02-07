6日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城は、2月28日（土）に日立市池の川さくらアリーナで行われる第17節GAME1 PFUブルーキャッツ石川かほく戦を、LuckyFMプレゼンツホームゲームとして開催することをクラブ公式サイトで発表した。 このホームゲームについてAstemoは「地域の皆さまと共に盛り上がる一日」と説明しており、試合の熱気、