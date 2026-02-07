〈「一発かませるとは思うんですよ」2期連続で藤井聡太棋王に挑戦、増田康宏八段（28）がインタビューで明かした“自信の根拠”〉から続く第51期棋王戦で藤井聡太棋王に挑戦する増田康宏八段（28）と森下卓九段（59）の“師弟対談”が実現した。10代の頃の増田は才気あふれる四段で、「師匠の考え方は古い」と真っ向から反発を見せていた。【画像】「そんなには覚えていないですよ」棋士の“記憶力神話”を増田康宏八段と師匠の