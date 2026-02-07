赤色灯7日午前2時50分ごろ、静岡県伊豆市の修善寺温泉街の一角にある店舗兼住宅に2人組の男が押し入り、就寝中だった住人の90代女性の口を手でふさいで「金を出せ」と脅し、現金20万円が入った小型金庫などを奪って逃走した。女性にけがはなかった。伊豆中央署が強盗事件として捜査している。現場は伊豆箱根鉄道修善寺駅から南西約2キロで、旅館や飲食店が立ち並んでいる。署によると、午前3時5分ごろ、「男が入ってきて口を