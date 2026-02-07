インスタグラムの広告運用事業で多額の収入が得られると装い、大学生から９１万円をだまし取ったとして、京都府警は６日、東京都新宿区の自称自営業（２６）ら男３人を詐欺などの疑いで逮捕したと発表した。府警はこのグループによる同様の被害は学生を中心に少なくとも約１６０人、計約１億４０００万円に上るとみている。他に逮捕されたのは、住居不定のアルバイト（２４）、大阪府東大阪市の会社員（２４）。３人の逮捕は３