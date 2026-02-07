白血病を公表し、抗がん剤治療に取り組んでいるタレントのネイボールさんが自身のブログを更新。1月に受けた健康診断の結果を報告しました。 【写真を見る】【 白血病 】ネイボールさん健康診断の結果は要精密検査「ちょっと引っかかるところが見つかりました」「結果を見た瞬間はショックでした…」ネイボールさんは「健康診断で、ちょっと引っかかるところが見つかりました。」と投稿。添えられた健康診断の結果の画像に