お笑いタレント、やす子（27）が7日、都内で初の著書「靴下はいつもあべこべはい〜」（主婦と生活社）の発売記念会見に出席した。「食器は紙コップと紙皿でいい」「寿司とダンスがリセットボタン」「いつも心にマダム」など、やす子ならではの人生を生きるコツを伝授。雑誌「JUNON」で連載中のエッセー漫画も収録されている。満面の笑みで登場したやす子は「この頃、炎上しがちなんで、優しい記事をお願いしま〜す。買ってください