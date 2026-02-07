今から46年前の1980年に全世界を震撼させた世紀の問題作『カリギュラ』（1979）が、装いも新たに劇場に凱旋中だ。奇しくも『カリギュラ』が封切られた1980年前後は、ハリウッドに若手の天才監督たちが台頭。映画スタジオは彼らの才能を信頼して湯水のように大金を浪費。努力と才能で成功を掴む、“アメリカン・ドリーム”を裏返したような誇大妄想的超大作が次々に誕生した時代だ。理想の映画を目指し、映画が創出しうる「天国」