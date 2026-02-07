IMP.基俊介、佐々木美玲、落合モトキがトリプル主演を務める3月10日スタートのドラマ『ぴーすおぶせーふ』（日本テレビ／毎週火曜深夜）より、キービジュアルと予告動画が解禁された。併せて、追加キャストとして、山崎樹範、田辺桃子、吉田ウーロン太、柊木陽太、wink first（TRAINEE）、愛来の出演が発表された。【動画】OP曲はSHE’S「Good Life」、ED曲はIMP.「STRANGER」ドラマ『ぴーすおぶせーふ』予告動画2種『ぴーす