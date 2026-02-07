2026年5月7日（木）Zepp DiverCityにて開催となる未来古代楽団＜祝祭あるいは断章6『巨いなる神のオブリビオ（おおいなるかみのおぶりびお）」＞のチケット最終先着先行の受付が2月7日（土）よりスタートとなった。あわせて、ライブ開催日までの期間に各SNS（YouTube Short、X、TikTok、Instagram、Facebook、Bluesky、Threads）にて、毎日ショート動画が投稿されるカウントダウン企画が開始された。投稿されるのは、謎に満ちた「