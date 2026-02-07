◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体戦（６日、イタリア・ミラノ）フィギュアスケート競技が開幕。テレビ朝日の中継でアイスダンスの解説を務めた３５歳にネットが沸いた。「名前が懐かしくて」「久しぶりに拝見」「久しぶりに見た町田樹さん」とネットは大興奮。フィギュアスケート男子で２０１４年ソチ五輪５位と活躍した町田樹さんが解説を担当した。アイスダンスのポイントを的確に、分かりやすく説明