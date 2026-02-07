〈《腕周り36センチ》父親からは「女の子だから仕方ないし、やめときな」と…女子アームレスリング世界王者・竹中絢音（26）が語る、本格的に競技を始めたワケ〉から続く身長156センチにして腕周り36センチ。小学校4年でアームレスリングの世界に飛び込み、中学3年生で全国大会優勝、2022年には全日本アームレスリング選手権大会“男子60kg級”に挑んで優勝した竹中絢音さん（26）。【驚きの筋肉】身長156センチ、腕周り36センチ