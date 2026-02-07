バレージ氏とベルゴミ氏が登場イタリアのミラノとコルティナを舞台とする冬季オリンピックは現地時間2月6日に開幕したなか、開会式に元イタリア代表のレジェンド2人が登場。「懐かしいな」「胸熱だった」など話題を呼んでいる。今オリンピックの開会式はインテル、ACミランのホームで知られるジュゼッペ・メアッツァ（サンシーロ）などでが行われ、聖火リレーではスポーツ界のレジェンドがミランの街を疾走し、サン・シーロで