ル・アーヴルのDF瀬古歩夢がクラブ月間MVPにフランス1部ル・アーヴルのDF瀬古歩夢がクラブの1月度月間最優秀選手に選ばれた。CBだけでなくボランチでもプレーをする25歳がフランスの地で躍動している。瀬古は今季開幕からリーグ戦全20試合に出場（先発19試合）。1月に行われた4試合のうち、3試合はセンターバックとして、1試合は守備的MFとしてフル出場。両ポジションで与えられた役割を見事に遂行した。今やル・アーヴルの