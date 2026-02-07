トヨタ自動車は2月6日、佐藤恒治社長が4月1日付で副会長に就き、後任の社長に近健太・執行役員が昇格すると発表した。【画像】文藝春秋が選ぶ「日本企業の次世代エース56人」にも選ばれていたトヨタ自動車の近健太執行役員CFO 新社長となる近氏とは、どのような人物なのか。『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」の記事を再公開します。（初出：2025年7月11日）◆◆◆トヨタの復権人事トヨタ自動車（佐藤恒