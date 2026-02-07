6日（現地時間）、パキスタンの首都イスラマバード近郊のターライ・カーラン地区地域のシーア派モスク（イスラム礼拝所）で自爆テロが発生し、少なくとも31人が死亡、169人が負傷した。目撃者と警察関係者によると、テロ犯は大規模な合同礼拝のために信者が集まったモスク内に進入しようとしたが、入口で制止されると爆発物をさく裂させたという。爆発直後に救助隊が派遣されが、現場毀損状態が深刻で重体の負傷者も多く、今後、死