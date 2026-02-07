〈大豪邸に住む超セレブ→借金まみれになって夜逃げ→“動物のエサ”を食べる極貧生活に転落…人気グラドル・戸田れい（38）が語る、波乱万丈すぎる子ども時代〉から続くSNSにアップした豪邸に住む幼少期と、その家から夜逃げした後の比較写真が話題を呼んだグラビアアイドルの戸田れい（38）。小学校時代は動物のエサを食べる貧しい暮らしをしていたという彼女だが、高校時代は絵に描いたような不良高校に入学。【衝撃画像】「