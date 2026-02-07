〈高3でグラビアデビュー、周りから「片親だからやらされてる」と…超セレブから“借金生活”に転落した人気グラドル・戸田れい（38）が明かす、学生時代に感じた偏見〉から続くSNSにアップした豪邸に住む幼少期と、その家から夜逃げした後の比較写真が話題を呼んだグラビアアイドルの戸田れい。グラドルとしてキャリアを積むも、巨乳でないことから後輩に人気で負け、悩みの日々が続いたという。そんな彼女を変えた転機とは？