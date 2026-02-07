お笑い芸人のやす子が7日、自身初の書籍『靴下はいつもあべこべはい〜』の発売記念イベントを都内で開催し、メディアの取材で「あったかいニュースをお願いします〜」と呼びかけた。【写真】「はい〜！」書籍を紹介するやす子バイト時代はクビになってばかり、コンプレックスだらけで何をやってもうまくいかない…というやす子が、それでも前へ進み続けられる、日常生活における、ゆるめの“やす子メソッド”を収めた。さらに