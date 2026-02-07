ラインを読む久常涼＝6日、米アリゾナ州スコッツデール（ゲッティ＝共同）【スコッツデール（米アリゾナ州）共同】米男子ゴルフのフェニックス・オープンは6日、アリゾナ州スコッツデールのTPCスコッツデール（パー71）で第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われ、日没サスペンデッドにより一部選手が競技を終えられなかった。順位は全て暫定で、久常涼が63で回り、通算11アンダー、131で単独首位に立った。松山英樹も64と伸ばし