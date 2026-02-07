歌手の松任谷由実（72）が、Instagramを更新。新潟県・苗場で毎年開催しているコンサートの舞台裏を公開した。【映像】コンサート直前！自主練する松任谷由実＆夫婦ショット1981年から、冬に苗場でコンサートを開催している松任谷。46回目となる2026年は、2月9日から23日まで、8公演を予定している。Instagramでは、ライブのオフショットを始め、親戚の子どもを抱っこする姿や、音楽プロデューサーの夫・松任谷正隆（74）と