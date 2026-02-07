冬型の気圧配置の影響で、9日にかけて、日本海側を中心に大雪となるおそれがあります。また、関東など太平洋側の平地でも雪の積もる所がある見込みで、注意が必要です。7日午後は冬型の気圧配置が次第に強まり、上空に強い寒気が流れ込むため、日本海側を中心に広い範囲で、雪が降るでしょう。8日はさらに寒気が強まる見込みで、特に近畿北部や山陰では積雪が急激に増えるおそれがあります。8日朝までに、北陸で70センチ、中国地方