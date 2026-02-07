犬が早食いを続けるリスク 1.窒息や誤嚥をする 犬が早食いすると、通常は食道を通るはずの食べ物が勢い余って気道に入り込んでしまうことがあります。 それがきっかけで誤嚥性肺炎を引き起こし、咳や食欲低下、呼吸困難などの症状が出ることがあり、処置が遅れると合併症を起こして命が脅かされることも考えられます。 また、きちんと食道を通っても早食いすると詰まってしまい、呼吸困難を引き起こすこともあります。 ドッ