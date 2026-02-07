全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の「グランスタ」改札外ベスト10特集で、4位だった『鉄板ホルモン蟻月 東京駅店』を紹介します。甘辛ジュウジュウの鉄板ホルモンが食欲中枢を直撃！食欲中枢をダイレクトに刺激する味というか、食うほどに白飯を欲し、さらに食欲が湧く旨さ。それが熱々の鉄板でジュウジュウ言いながら、山盛りで供されるのがい