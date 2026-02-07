ジュピラー・プロ・リーグ第24節が6日に行われ、日本人選手8名を擁するシント・トロイデンが、4−0でウェステルローを下した。シント・トロイデンでは、GK小久保玲央ブライアン、DF畑大雅、DF谷口彰悟、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、FW後藤啓介が先発出場し、MF松澤海斗は67分から途中出場。FW新川志音はメンバー外だった。一方、ウェステルローではFW坂本一彩がスターティングメンバーに名を連ねたが、DF木村誠二は負傷欠場し、