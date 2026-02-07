横浜F・マリノスは7日、MF鈴木冬一の負傷について発表した。発表によると、鈴木は1月19日（月）から1月29日（木）にかけて行われた2026春季トレーニングキャンプ中に負傷。宮崎県内の病院で検査を受けた結果、左ひざ外側半月板損傷と診断され、経過観察を続けていたなか、2月6日（金）に神奈川県内の病院にて手術を行なったという。なお、全治は6カ月の見込みであることが明らかになっている。鈴木は2000年5月30日生まれの現