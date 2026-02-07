6日、尾花沢市で除雪機の雪を取り除いていた男性が手に大ケガをしました。 警察によりますと、6日午後3時10分ごろ、尾花沢市原田の農業の男性(67)が自宅敷地内で除雪作業中、除雪機に詰まった雪を取り除こうとしたところ、左手に大ケガをしたということです。警察で事故の状況を調べています。当時、積雪は約1メートル50センチあったということです。