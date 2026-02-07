ボーフム（ドイツ2部）に所属するMF三好康児が、2試合連続ゴールを記録した。1月31日に行われたブンデスリーガ2部第20節のシャルケ戦で今季2試合目の先発出場を果たし、今季初ゴールを記録していた三好は、6日に行われた第21節のプロイセン・ミュンスター戦にも2試合連続でスタメン出場した。そして、0−1とリードを許して迎えた59分に三好は左足で貴重な同点弾を決め、2試合連続となるゴールを記録。その後、62分に途中交代