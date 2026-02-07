シント＝トロイデン（STVV）は現地２月６日、ベルギーリーグ第24節でウェステルローとアウェーで対戦し、４−０の快勝。MF山本理仁が前半に２ゴールを挙げる活躍を見せた。この一戦には、GK小久保玲央ブライアン、DF畑大雅、谷口彰悟、MF山本、伊藤涼太郎、後藤啓介の日本人６選手が先発。対するウェステルローではFW坂本一彩がスタメン出場し、日本人対決が実現した。序盤から主導権を握ったSTVVは10分、この日、誕生日を迎