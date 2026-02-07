2026年冬クールはオリジナル作品も多く、注目のドラマが目白押し。視聴者の心をつかんだ作品はどれだったのか、注目が集まっています。All About ニュース編集部は1月20〜21日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな2026年冬ドラマ」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：『リブート』（TBS系）／48票2位にラン