６日午後、大阪市住之江区の病院で、訪問してきた男が職員をカッターナイフで切りつけ手にけがをさせた事件で、警察は、７日朝出頭してきた７０代の男を逮捕しました。６日午後０時半ごろ、大阪市住之江区の南大阪病院で面会の時間外に訪れた男が知人の男性患者を廊下で押し倒し、その仲裁に入った３０代の男性職員をカッターナイフで切りつけました。男性職員は手にけがをしましたが、命に別状はありませんでした。男はそ