けものフレンズプロジェクトは2026年2月13日〜2月28日の期間、沖縄県で開催されるイベント「第13回わったー那覇めしウォーク」とコラボレーションしたデジタルスタンプラリーを開催する。けものフレンズ沖縄上陸！シーサーたちが大活躍の新商品＆スタンプラリー景品デジタルスタンプラリーには、けものフレンズDiary」を活用。日本全国の様々なスポットを訪れ、位置情報や2次元コードをもとにデジタルコンテンツを集める体験を楽