ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）までに、米テレビ番組「Access Hollywood」に出演。自らの信念について語った。同日、地元メディア「ドジャースネーション」が番組出演時の動画を引用し「大谷翔平が、わずか2シーズンでドジャースの歴史に大きく名を刻んだことについて」と題して発言を紹介。大谷は「ドジャースに加入した1年目からずっとそうなのですが、ユニホームの背中にある名前のためではなく、胸に