俳優の中野英雄（61）が7日、自身のインスタグラムを更新。息子で俳優の仲野太賀（33）の誕生日を祝福し、“お祝いショット”を投稿した。【写真】「応援しています」中野英雄が公開した仲野太賀の“お祝いショット”英雄は「太賀 お誕生日おめでとう」とつづり、満面の笑みを浮かべる太賀の写真をアップ。現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）で主演を務める太賀に「まだまだ撮影は長いで