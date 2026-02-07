四国銀行出身のドラフト６位・川田悠慎外野手（２３）が地元に凱旋（がいせん）。ウォーミングアップ前にあいさつを行った。高知・春野での２軍春季キャンプに参加中。円陣では、フィジカルについての経験談を話した。「第２クール３日目になって疲労などもあると思いますが、全員で元気を出して、そして１人１人テーマを持って今日も頑張っていきましょう」と締め、練習が始まった。