巨人女子チームが７日、東京都府中市の大国魂神社でシーズン前の必勝祈願を行った。本格活動４年目で、恒例となった参拝。宮本和知監督は、「さあ行くぞという気持ちになりますね。この３年間、選手の成長も見られて結果を残していますので、この勢いで今年も戦いたい」と、気持ちを引き締めた。新主将の中江映利加と絵馬を奉納した指揮官は、今季のスローガンである「初新！静と動ＢＥＴＯＵＧＨ」を記した。「もう一度