巨人の山口寿一オーナー（６８）が７日、巨人の宮崎キャンプを視察した。練習前にはキャンプ地の宮崎県総合運動公園内にある武道館で開催中の「長嶋茂雄追悼展示」を見学。昨年６月に８９歳で亡くなった長嶋茂雄終身名誉監督の功績を伝える新聞記事や写真、展示品を見て回った。中でも１９７４年の現役引退試合、後楽園球場での長嶋さんの引退スピーチ全文、ノーカットの動画をじっと見つめ「名スピーチですね」と目に焼