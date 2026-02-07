◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節千葉―浦和（７日・フクアリ）千葉がホームで迎える開幕戦で浦和と激突する。両者のリーグでの対戦は２００９年以来１７年ぶり。同年に千葉は浦和に２戦２敗を喫しており、通算成績は１６勝２１敗６分と分が悪い。先発メンバーでは先月３１日に行われた柏とのプレシーズンマッチ「ちばぎんカップ」から２人を入れ替え、現役高校生のＭＦ姫野誠や、ＭＦ小林祐介らが名を連ねた。０９年