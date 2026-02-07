現役ドラフトで中日から加入の浜将乃介外野手が、７日から１軍の宜野湾キャンプに合流した。強風のため室内練習場で行われたアップでは、各コーチにあいさつ。笑顔もみせていた。俊足と強肩を武器にする左の外野手。昇格したチャンスをものにしたいところだ。